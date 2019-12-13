12:14 13 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR70.43
Поиск

Нравится наша аудитория: Симоньян прокомментировала слова Стоуна об RT

© Foto / RT
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102901/04/1029010451.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191213/1029010512/Nravitsya-nasha-auditoriya-Simonyan-prokommentirovala--slova-Stouna-ob-RT.html

Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени

СУХУМ, 13 декабря - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.

"Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой". Только что сказал Оливер Стоун, выступая в аргентинском университете. Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В 2018 году один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, музыкант Роджер Уотерс рассказал, что смотрит RT, потому что "американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Золотая работа: жизнь и судьба ювелира из Очамчыры
Операция "Парковка": как ГАИ борется с нарушителями в Сухуме
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться