12:11 17 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.77
  • EUR69.94
Поиск
Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии

Аджинджух возглавил рейтинг самых вкусных сладостей у туристов

© Sputnik Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102210/85/1022108580.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191217/1029037665/Adzhindzhukh-vozglavil-reyting-samykh-vkusnykh-sladostey-u-turistov.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие сладости оказались самыми вкусными.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Абхазский аджинджух поделил первое место среди самых популярных национальных сладостей с крымской нугой.

Национальные сладости из Абхазии и Крыма собрали по 18,18% голосов.

В тройку самых популярных десертов попали чак-чак (15,58%) из Татарстана и мед (10,39%) из Башкирии.

Опрошенным также по вкусу пришлись марюшки (9%) из Карелии, варенье из шишек, которое можно отведать на Алтае, медовые бобошки из Краснодарского края (по 7,79%), тульские пряники (6,49%), пастила из Коломны (5,19%) и борцоки из Калмыкии (1,3%).

Рейтинг популярных у туристов сладостей:

  • Абхазский аджинджух и нуга в Крыму - 18,18%
  • Чак-чак в Татарстане -15,58%
  • Мед в Башкирии - 10,39%
  • Марюшки в Карелии - 9,09%
  • Варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае - 7,79%
  • Пряники в Туле - 6,49%
  • Пастила в Коломне - 5,19%
  • Борцоки в Калмыкии - 1,3%

Аджинджух - это орехи в сладкой оболочке высохшего виноградного сока, он очень полезен и готовится из натуральных ингредиентов, без добавления сахара. Основу аджинджух составляют орехи, которые покрываются несколькими слоями виноградного сока. Для приготовления аджинджух используется грецкий орех или фундук, свежий виноградный сок и кукурузная мука. 

Орехи очищают, нанизывают на нитку, сушат в проветриваемом месте. Свежий виноградный сок кипятят, процеживают, потом снова доводят до кипения. В кипящий виноградный сок медленно, постоянно помешивая, засыпают кукурузную муку или манку. 

Как только виноградный сок загустел, как мед, и начал булькать, нанизанный орех опускается в котел, орех должен хорошенько покрыться этой смесью. Затем уже готовый аджинджух вывешивают сушиться.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Цена за пособничество терроризму: как в сирийских тюрьмах живется пособникам ИГ*
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться