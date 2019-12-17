Аджинджух возглавил рейтинг самых вкусных сладостей у туристов

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Абхазский аджинджух поделил первое место среди самых популярных национальных сладостей с крымской нугой.
Национальные сладости из Абхазии и Крыма собрали по 18,18% голосов.
В тройку самых популярных десертов попали чак-чак (15,58%) из Татарстана и мед (10,39%) из Башкирии.
Опрошенным также по вкусу пришлись марюшки (9%) из Карелии, варенье из шишек, которое можно отведать на Алтае, медовые бобошки из Краснодарского края (по 7,79%), тульские пряники (6,49%), пастила из Коломны (5,19%) и борцоки из Калмыкии (1,3%).
Рейтинг популярных у туристов сладостей:
- Абхазский аджинджух и нуга в Крыму - 18,18%
- Чак-чак в Татарстане -15,58%
- Мед в Башкирии - 10,39%
- Марюшки в Карелии - 9,09%
- Варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае - 7,79%
- Пряники в Туле - 6,49%
- Пастила в Коломне - 5,19%
- Борцоки в Калмыкии - 1,3%
Аджинджух - это орехи в сладкой оболочке высохшего виноградного сока, он очень полезен и готовится из натуральных ингредиентов, без добавления сахара. Основу аджинджух составляют орехи, которые покрываются несколькими слоями виноградного сока. Для приготовления аджинджух используется грецкий орех или фундук, свежий виноградный сок и кукурузная мука.
Орехи очищают, нанизывают на нитку, сушат в проветриваемом месте. Свежий виноградный сок кипятят, процеживают, потом снова доводят до кипения. В кипящий виноградный сок медленно, постоянно помешивая, засыпают кукурузную муку или манку.
Как только виноградный сок загустел, как мед, и начал булькать, нанизанный орех опускается в котел, орех должен хорошенько покрыться этой смесью. Затем уже готовый аджинджух вывешивают сушиться.
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