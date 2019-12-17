Аджинджух возглавил рейтинг самых вкусных сладостей у туристов

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Абхазский аджинджух поделил первое место среди самых популярных национальных сладостей с крымской нугой.

Национальные сладости из Абхазии и Крыма собрали по 18,18% голосов.

В тройку самых популярных десертов попали чак-чак (15,58%) из Татарстана и мед (10,39%) из Башкирии.

Опрошенным также по вкусу пришлись марюшки (9%) из Карелии, варенье из шишек, которое можно отведать на Алтае, медовые бобошки из Краснодарского края (по 7,79%), тульские пряники (6,49%), пастила из Коломны (5,19%) и борцоки из Калмыкии (1,3%).

Рейтинг популярных у туристов сладостей:

Абхазский аджинджух и нуга в Крыму - 18,18%

Чак-чак в Татарстане -15,58%

Мед в Башкирии - 10,39%

Марюшки в Карелии - 9,09%

Варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае - 7,79%

Пряники в Туле - 6,49%

Пастила в Коломне - 5,19%

Борцоки в Калмыкии - 1,3%

Аджинджух - это орехи в сладкой оболочке высохшего виноградного сока, он очень полезен и готовится из натуральных ингредиентов, без добавления сахара. Основу аджинджух составляют орехи, которые покрываются несколькими слоями виноградного сока. Для приготовления аджинджух используется грецкий орех или фундук, свежий виноградный сок и кукурузная мука.

Орехи очищают, нанизывают на нитку, сушат в проветриваемом месте. Свежий виноградный сок кипятят, процеживают, потом снова доводят до кипения. В кипящий виноградный сок медленно, постоянно помешивая, засыпают кукурузную муку или манку.

Как только виноградный сок загустел, как мед, и начал булькать, нанизанный орех опускается в котел, орех должен хорошенько покрыться этой смесью. Затем уже готовый аджинджух вывешивают сушиться.

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