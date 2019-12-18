10:49 18 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.53
  • EUR69.68
Поиск
Партия метадона во Внуково

ООН переправляла метадон на 5,8 миллиардов рублей, груз задержали во Внуково

ФТС России
Новости
Получить короткую ссылку
227 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102904/41/1029044191.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191218/1029044175/OON-perepravlyala-metadon-na-58-milliardov-rubley-gruz-zaderzhali-vo-Vnukovo.html

Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии в московском аэропорту "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей во вторник 17 декабря.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержанный во Внуково метадон направлялся в Таджикистан и перевозился в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, это заявили в ООН, пишет РИА Новости.

Отмечается, что организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса.

По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. 6 декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

"Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики, путем инъекции", - сказал представитель Программы развития ООН.

По его словам, партия "была перехвачена после неправильной маркировки".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться