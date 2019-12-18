ООН переправляла метадон на 5,8 миллиардов рублей, груз задержали во Внуково

Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии в московском аэропорту "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей во вторник 17 декабря.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержанный во Внуково метадон направлялся в Таджикистан и перевозился в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, это заявили в ООН, пишет РИА Новости.

Отмечается, что организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса.

По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. 6 декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

"Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики, путем инъекции", - сказал представитель Программы развития ООН.

По его словам, партия "была перехвачена после неправильной маркировки".

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