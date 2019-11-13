ФСБ России провела крупную операцию: как выглядят 440 килограммов наркотиков

ФСБ нейтрализовала один из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который рассылал запрещенные вещества в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Томск и другие российские города.

В ходе спецоперации было изъято 440 килограммов наркотиков, их рыночная стоимость достигает 650 миллионов рублей. Задержаны семь курьеров, развозивших товар по регионам, среди задержанных не было организаторов.

Следственными подразделениями ФСБ возбуждено семь уголовных дел о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В начале 2019 года начальник управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД России Виталий Хмельницкий сообщал, что значительно выросло число поставок наркотиков в Россию через почту.

Также отмечалось, что каждое десятое преступление в России связано с наркотиками, ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70 процентов — тяжкие и особо тяжкие.

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