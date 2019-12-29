К службе готовы: психологи протестировали новобранцев российской военной базы в Абхазии

Всего психологами соединения было изучено более 200 новобранцев, прибывших в подразделения базы в рамках осеннего призыва 2019 года.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Психологи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели углубленного тестирования прибывших новобранцев осеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По итогам изучения характеристик и документов новобранцев специалисты провели с ними беседы.

Только прибывшие военнослужащие прошли психологические тесты с применением комплектов современного автоматизированного рабочего места военного психолога (АРМ ВП).

Установленное на АРМ ВП программное обеспечение самостоятельно диагностирует индивидуальные особенности психики каждого тестируемого военнослужащего, выявляет возможные отклонения в его поведении и предлагает варианты занятий с ним.

Используемая аппаратура с помощью сканера может обрабатывать заполненные от руки бланки тестирования и анализировать результаты. Это повышает эффективность работы психолога в десятки раз.

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