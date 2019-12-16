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Спортивные успехи: военные ЮВО в Абхазии победили в 40 соревнованиях за два года

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Подготовкой спортсменов военной базы занимается лично начальник физической подготовки соединения капитан Михаил Смолин.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Спортсмены подразделений российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, за последние два года заняли призовые места в около 40 соревнованиях и чемпионатах, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik Томас Тхайцук
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Сборная военной базы два года подряд выигрывает чемпионаты по самбо среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии, а команды по военному пятиборью и офицерскому троеборью заняли первые места на чемпионатах в армейском объединении, отмечается в сообщении.

Лучшие военнослужащие базы по стрельбе из штатного и табельного оружия в чемпионате 49-й армии в 2019 году заняли второе общекомандное место. Кроме того, сборная по армейскому рукопашному бою дважды стала призером в чемпионате армейского объединения.

"Особой гордостью соединения является капитан Евгений Березин, который стал трижды чемпионом Вооруженных сил России, семикратным чемпионом 49-й армии и четырехкратным чемпионом ЮВО по армейскому рукопашному бою, а также является чемпионом 49-й общевойсковой армии по самбо" - подчеркивается в сообщении.

Подготовка спортсменов военной базы ведется под личным руководством начальника физической подготовки соединения капитана Михаила Смолина.

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Теги:
ЮВО, Южный военный округ, Абхазия


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