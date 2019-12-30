Вкус праздника: Абхазская диаспора подарила мандарины тяжелобольным детям Москвы

Подарки от Московской абхазской диаспоры в виде мандаринов, доставленных из республики, получили тяжелобольные дети в 12 хосписах российской столицы.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более одной тонны мандаринов подарила Московская абхазская диаспора тяжелобольным детям, получающим медпомощь в хосписах российской столицы, рассказал Sputnik Абхазия исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"Мы увидели клич о помощи в социальных сетях о том, что впервые за долгое время дети, получающие медицинскую помощь в московских хосписах, не получат к Новому году мандарины. Эту информацию распространила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Глава нашей диаспоры Беслан Агрба сказал, что мы готовы помочь", - отметил Барганджия.

Он уточнил, что мандарины были закуплены в Абхазии и доставлены в Москву. В воскресенье 29 декабря члены диаспоры передали подарки детям, получающим медпомощь в 12 столичных хосписах.

Фонд "Вера" - первый и единственный в России фонд, занимающийся помощью хосписам и их пациентам.

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