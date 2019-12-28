Подари чудо: акция для подопечных фонда "Киараз" прошла в Сухуме

Благотворительная акция "Ассир хамтас" (Подари чудо - ред.) для подопечных общественной организации "Киараз" проходит уже четвертый год подряд.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Благотворительная акция "Подари чудо" для подопечных фонда "Киараз" прошла в преддверии новогодних праздников в Сухуме на стадионе "Динамо".

"На протяжении четырех лет, данная акция объединила очень много наших граждан, сообществ, кому небезразлична судьба молодого поколения. Большие компании, такие как "Аквафон" поддержали акцию, сотовая компания выделила на проведение мероприятия двести тысяч рублей. Хотел бы поблагодарить всех, кто встал рядом, поддержал, это люди, живущие как в республике, так и находящиеся за перделами", - сказал исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.

Ежегодная новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо - ред.) стартовала в начале декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей пишут письма Деду Морозу, роль которого может примерить на себя любой желающий, забрав одно из посланий в офисе "Киараза".

За это время дети написали Деду Морозу более чем восемьсот писем, их количество до Нового года может увеличиться, отметил руководитель благотворительного фонда.

Для того, чтобы дети смогли получить долгожданные подарки, их привезли в столицу на автобусах со всех районов республики. В рамках акции, помимо подарков, дети могли посмотреть новогодние спектакли в Абхазском и русском драмтеатрах.

В проведении акции посильную помощь оказали волонтеры, которые, как отметил Аргун, на протяжении нескольких дней решали множество организационных вопросов.

© Sputnik Благотворительная акция "Ассир хамтас" для подопечных общественной организации "Киараз"

Резюмируя, Кадыр Аргун поздравил всех жителей Абхазии с наступающим праздником и пожелал всем благополучия в 2020 году.

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