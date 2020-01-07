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Эй, Мишка: в Сочи сняли на видео бегущего по дороге медведя

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200107/1029157357/Ey-Mishka-v-Sochi-medved-vybezhal-na-dorogu-ego-dognal-avtomobilist.html

Пользователь Facebook выложил видео, на котором по дороге бежит небольшой медведь, это происходит в районе поселка Медвежий угол в Сочи.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Встреча с хищником на дороге в поселке Медвежий угол в Сочи произошла 4 января и попала в социальные сети.

"Встреча с медведем на дороге в районе Медвежьего угла 4 января. Съемки водителя нашей больницы. Вот, бывает, оказывается, что медведи ходят по дорогам… Это Россия, детка", – написала под видео пользовательница, выложившая кадры интересной встречи.

Видно, что машина едет по одной половине двухполосной дороги, а медведь бежит по другой. Автомобилист догоняет хищника, окликает его и проезжает мимо.

Возможно, медведь расчитывал на состязание, потому что как только машина проехала мимо, он остановился. О дальнейшей судьбе хищника ничего неизвестно, как и то, почему он оказался на проезжей части.

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