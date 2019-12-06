Голод не тетка: полсотни медведей окружили село на Чукотке

На берега Чукотки высадился медвежий "десант". Более 50 белых медведей собралось на небольшом участке памятника природы регионального значения "Мыс Кожевникова". Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали тысячи морских млекопитающих. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре, и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.
Белые медведи на мысе Кожевникова — явление достаточно привычное, но конкретно жители села Рыркайпий, которое находится по соседству, подобное столпотворение хищников видят крайне редко. Медведи появились у мыса стремительно, буквально за три-четыре дня.
На время "медвежьего нашествия" в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия (репетиции, концерты), а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.
Читайте также:
-
Село на Чукотке "окружила" большая группа белых медведей
-
Медведи Абхазии: осторожные и нелюдимые