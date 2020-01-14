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Петербургский международный экономический форум. День первый

Глава Счетной палаты России рассказал, сколько украли из бюджета за год

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Государственные средства, о воровстве которых идет речь, расследуются в рамках уголовных дел.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что объем воровства из федерального бюджета оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, пишет РИА Новости.

Отмечается, что общий объем нарушений в этой сфере исчисляется сотнями миллиардов рублей.

"Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями", - сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата начнет переходить к стратегическому аудиту в финансовой сфере. Таким образом Счетная палата планирует влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем.

Глава Счетной палата заявил, что к середине этого года будет построена новая модель управления палатой.

Алексей Кудрин также отметил, что масштаб коррупции в России пока не снижается, ее объемы измеряются триллионами рублей, а для борьбы с ней Счетной палате нужны дополнительные полномочия.

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