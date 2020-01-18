Ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплаты к годовщине Победы обычно составляли по десять тысяч рублей ветеранам и пять тысяч - труженикам тыла.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

"У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".

17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко подписали соглашения по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, согласно которому отдельные категории граждан Абхазии получат единовременные выплаты в 2019 году.

51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и членам семей погибших.

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