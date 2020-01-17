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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности

Масштабная программа торжеств: Путин пригласил всех лидеров стран ОДКБ на 9 Мая

© Sputnik / Амир Исаев
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В этом году будет отмечаться 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Пять лет назад на торжества в Москву съехались главы 23 государств.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik.  Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает российский МИД.

"В рамках ОДКБ выработан совместный план юбилейных мероприятий. Всех лидеров стран ОДКБ президент Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года. По решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в Параде Победы на Красной площади", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. 

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы также приглашены лидеры Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана. В Москве запланирована масштабная программа торжественных мероприятий.

В 2015 году в столицу России на празднование 70-летия Победы приезжали главы 23 государств, а также руководители ООН и ЮНЕСКО.

 

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