Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в феврале

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли, сообщает NASA.
Американское агентство уточняет, что астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.
Дистанция, на которую он приблизится, в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.
Астероид 163373 был открыт 23 октября 1995 года. Его отнесли к группе "Аполлонов". Это астероиды, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
Согласно данным, находящемся в открытом доступе, в следующий раз астероид пролетит около Земли в 2075 году.
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