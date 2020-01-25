Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в феврале

Трасса полета приближающегося к Земле астероида пересекает орбиту планеты, поэтому он относится к потенциально опасным.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли, сообщает NASA.

Американское агентство уточняет, что астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.

Дистанция, на которую он приблизится, в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

Астероид 163373 был открыт 23 октября 1995 года. Его отнесли к группе "Аполлонов". Это астероиды, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

Согласно данным, находящемся в открытом доступе, в следующий раз астероид пролетит около Земли в 2075 году.

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