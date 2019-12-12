Спасти Землю: в России разрабатывают средства уничтожения опасных астероидов

В головном институте "Роскосмоса" ЦНИИМаш рассказали, какие способы исследуют российские ученые для защиты Земли от столкновения с астероидами и когда людей может постигнуть участь динозавров.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Метеорит, аналогичный тому, который упал в Челябинской области в 2013 году, может столкнутся с Землей в 2043 году.

Такие расчеты привел начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас, сообщает РИА Новости.

Ученый рассказал, что АО "ЦНИИмаш" разрабатывает создание системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве на период 2020-2025 годов и на перспективу до 2030 года.

Стратегической целью создания системы является информационное обеспечение безопасности космической деятельности России в условиях растущей заселенности и техногенного засорения околоземного космического пространства, а также выявление и оценка рисков, связанных с опасными сближениями с Землей небесных тел естественного происхождения.

"Ключевыми элементами системы являются информационные и аналитические средства, включая разнотипные средства мониторинга (оптические, радиолокационные и радиотехнические) наземного и космического базирования", - сообщил Бакарас.

Кроме систем мониторинга, проводится научная работа по разработке способов активного противодействия возможной угрозе. Рассматриваются различные способы уничтожения угрожающего небесного тела либо его увода с орбиты.

Среди основных можно выделить следующие: кинетический удар, гравитационный буксир, ракетные двигатели, применение солнечного паруса или сфокусированной солнечной энергии.

В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия. В России, как и в ряде других стран мира, ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку технологий предотвращения столкновений опасных небесных тел с Землей.

"По оценкам специалистов, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет", — рассказал ученый.

Игорь Баракас привел примеры расчетов, которые позволяют оценить степень разрушения при попадании в Землю небесных тел различного размера.

При диаметре астероида более одного километра глобальная катастрофа неминуема. По мнению ученого, такое событие происходит примерно один раз в миллион лет.

Если диаметр небесного тела составит 100 метров, то при попадании на сушу это приведет к региональным разрушениям или вызовет цунами, если такой объект упадет в океан. Подобные события происходят раз в три тысячи лет.

Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как один раз за 300 лет, а тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита.

Менее крупные небесные тела производят разрушения на территории, сравнимой по размерам с самим небесным телом. Обычно данные объекты сгорают в плотных слоях атмосферы, и лишь малая доля их массы долетает до поверхности Земли.

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