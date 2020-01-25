Арестован военный, сбивший украинский лайнер в Иране

Украинский Boeing сбили случайно над Тегераном 8 января, так как самолет пролетал рядом с военным объектом, его перепутали с "вражеской целью".

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что иранский военный, который сбил украинский самолет арестован, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у министра, почему властям Ирана потребовалось три дня на то, чтобы признать вину военных в крушении лайнера, Зариф заметил, что "это была сложная ситуация в сложное время".

"Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что самолет был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", — сказал он.

Выполнявший рейс из Тегерана в Киев самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. На его борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские власти взяли на себя ответственность за случившееся, хотя на протяжении нескольких предыдущих дней они это категорически отрицали.

Военные заявили, что сбили лайнер случайно. Основная причина - человеческий фактор, так как самолет пролетал рядом с военным объектом, его перепутали с "вражеской целью". За несколько часов до крушения Boeing иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

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