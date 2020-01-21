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Иран признал, что сбил украинский Boeing двумя ракетами из ЗРК "Toр"

© AFP 2019 / Rohhollah Vadati / ISNA
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Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины".

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Потерпевший крушение в Иране украинский Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Эти данные содержатся во втором предварительном отчете о причинах катастрофы, который опубликовала Организация гражданской авиации Ирана. Выдержки из документа приводит РИА Новости

Обе ракеты были выпущены по самолету с северного направления. После их попадания лайнер начал быстро терять высоту - эти происходило над жилыми районами. Затем самолет столкнулся с неким препятствием в парке развлечений, рухнул на землю и загорелся. 

© AFP 2019 / ISNA / Rouhollah Vahdati
СМИ опубликовали видео предполагаемого попадания ракет в Boeing в Иране

Выполнявший рейс из Тегерана в Киев самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. На его борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. 

11 января иранские власти взяли на себя ответственность за случившееся, хотя на протяжении нескольких предыдущих дней они это категорически отрицали.

Военные заявили, что сбили лайнер случайно. Основная причина - человеческий фактор, так как самолет пролетал рядом с военным объектом, его перепутали с "вражеской целью". За несколько часов до крушения Boeing иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

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Теги:
Boeing 737, Украина, Иран


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