Врачи рассказали об усиленной способности коронавируса к передаче

Вспышка нового короновируса 2019-nCoV вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию", и он может ускорить свое распространение, признали в Минздраве Китая.

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Скорость распространения нового типа коронавируса из Китая стала выше, сообщил на пресс-конференции глава Госкомитета по здравоохранению Китая Ма Сяовэй, пишет РИА Новости.

Глава министерства здравоохранения Китая отметил, что новый короновирус 2019-nCoV отличается от обнаруженных в предыдущие годы вирусов SARS и MERS.

"Он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", — заявил Ма Сяовэй.

Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где живут более 24 миллионов человек, в воскресенье утром сообщили о первом скончавшемся от нового типа коронавируса. По последним данным, в городе подтверждены уже 40 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

По последним данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

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