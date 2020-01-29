RT стал первым среди новостных каналов на YouTube

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube еще в 2007 году.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Телеканал RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube.

Общее число просмотров роликов на всех аккаунтах RT опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News.

Одним из наиболее популярных видео RT за прошедший год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Мультимедийное агентство RT RUPTLY единственным в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне.

Эксклюзивные видео RT — прямые трансляции и ролики с акций протеста "желтых жилетов" во Франции также очень интересовали пользователей. Кроме того, демонстранты сами скандировали "Мерси, RT!", когда видели камеры российского телеканала.

Агентство RUPTLY вело прямую трансляцию и во время пожара в соборе Парижской Богоматери, и опубликовало первые кадры последствий с дрона.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

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