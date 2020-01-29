18:40 29 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.39
  • EUR68.68
Поиск

RT стал первым среди новостных каналов на YouTube

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102934/01/1029340195.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200129/1029340003/RT-stal-pervym-sredi-novostnykh-kanalov-na-YouTube.html

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube еще в 2007 году.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Телеканал RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube.

Общее число просмотров роликов на всех аккаунтах RT опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News.

Одним из наиболее популярных видео RT за прошедший год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Мультимедийное агентство RT RUPTLY единственным в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне.

Эксклюзивные видео RT — прямые трансляции и ролики с акций протеста "желтых жилетов" во Франции также очень интересовали пользователей. Кроме того, демонстранты сами скандировали "Мерси, RT!", когда видели камеры российского телеканала.

Агентство RUPTLY вело прямую трансляцию и во время пожара в соборе Парижской Богоматери, и опубликовало первые кадры последствий с дрона.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Архитектура без излишеств: лучшие фотографии конкурса The Art of Building
Путин поблагодарил за работу ушедших в отставку министров
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться