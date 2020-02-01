Великобритания официально покинула Евросоюз

Переходный период для Великобритании завершится к 31 декабря 2020 года, до этого момента никаких реальных изменений не будет.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза, завершив длившееся 47 лет членство в европейском сообществе, вечером 31 января в 23:00 по Гринвичу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обращаясь к населению за час до выхода страны из Евросоюза, заявил, что настал момент по-настоящему объединиться.

"Наступил момент, когда мы можем по-настоящему объединиться и повысить свой уровень. Победив преступность, трансформировав Национальную службу здравоохранения, улучшив образование и используя лучшие технологии, проведя самое значительное возрождение нашей инфраструктуры с викторианских времен", – сказал премьер.

За время переходного периода, до 31 декабря 2020 года, Британия и Евросоюз намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия и, прежде всего, попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Опрошенные РИА Новости экономисты полагают, что выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить.

По сообщениям РИА Новости, перед парламентом Великобритании в ночь выхода из ЕС собрались сторонники Brexit, которых оказалось больше, чем во время любого из ранее проводимых митингов за выход из союза. Многие британцы принесли с собой национальные флаги, кто-то пришел в одежде с рисунком флага. Собравшиеся пели песни, скандировали лозунги в поддержку самостоятельности Британии.

В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания выйдет из ЕС © Sputnik / Максим Богодвид

В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания выйдет из ЕС © Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс

В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания выйдет из ЕС © Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс

Великобритания вышла из ЕС © Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс 1 / 4 © Sputnik / Максим Богодвид В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания выйдет из ЕС

23 июня 2016 года 51,89% британцев проголосовали за Brexit. Против были чуть меньше - 48,11%. Такие результаты буквально раскололи общество, что привело к двум внеочередным выборам, смене двух премьеров и финансовым потерям для страны. В конце 2019 года судьбу Brexit решили всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала впечатляющую победу. После этого соглашение с ЕС об условиях выхода Великобритании беспрепятственно прошло все этапы одобрение и вступило в силу.

За 47 лет Великобритания так окончательно и не интегрировалась в Европу, сохранив свою валюту и не войдя в Шенген.

В течение следующего года ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего, в сфере безопасности и разведки. Параллельно страна будет вести торговые переговоры и со странами, не входящими в ЕС, в том числе с США, также ей предстоит проработать свою новую иммиграционную политику.

Уже со следующего года европейцам будет значительно сложнее получить вид на жительство в Великобритании. Всего на территории Соединенного Королевства, по оценке властей, проживают 3,6 миллиона граждан ЕС. До середины 2021 года им нужно будет подать заявление о статусе жителя, приложив к обращению номер страховки, договор об аренде квартиры или другой документ, подтверждающий, что человек поселился в Британии не позднее 31 декабря 2020 года.

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