Борис договорился: какую сделку с ЕС по Brexit заключил британский премьер

Британский премьер-министр Борис Джонсон также подтвердил, что достиг нового соглашения по выходу страны из Евросоюза. Он призвал парламент в субботу принять его.
В основном соглашение повторяет договоренности, достигнутые Терезой Мей в прошлом году. Главные изменения касаются статуса Северной Ирландии, сохранения единого рынка и суммы финансовых компенсаций Евросоюзу за выход Великобритании из ЕС.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Теперь соглашению предстоит пройти главное испытание – рассмотрение в британском парламенте.
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