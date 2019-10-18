Борис договорился: какую сделку с ЕС по Brexit заключил британский премьер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформировал о том, что Великобритания и Евросоюз добились соглашения по Brexit перед саммитом ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон также подтвердил, что достиг нового соглашения по выходу страны из Евросоюза. Он призвал парламент в субботу принять его.

В основном соглашение повторяет договоренности, достигнутые Терезой Мей в прошлом году. Главные изменения касаются статуса Северной Ирландии, сохранения единого рынка и суммы финансовых компенсаций Евросоюзу за выход Великобритании из ЕС.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Теперь соглашению предстоит пройти главное испытание – рассмотрение в британском парламенте.

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