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Туристы в Абхазии

Экскурсии и горы: чем займутся туристы летом 2020 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru спросил пользователей социальных сетей, чем они планируют заняться во время летнего отдыха в 2020 году.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. По данным опроса Tvil.ru, большинство российских туристов планируют посещать экскурсии с гидами по достопримечательностям.

Без внимания туристы не оставят и походы в горы, 19% опрошенных намерены посвятить свой отдых горам.

Третью позицию среди самых популярных летних активностей на курортах занимает помещение аквапарков и дельфинариев.

Десять самых популярных летних активностей в 2020 году:

  • Экскурсии с гидами по достопримечательностям, 28,6%
  • Походы в горы, 19,1%
  • Посещение аквапарков и дельфинариев, 11,1%
  • Катание на велосипеде и маунтинбайк, 9,5%
  • Йога, посещение музеев и туры на винодельни, 6,4%
  • Квадроциклы и джиппинг, гастрономические туры, 4,8%
  • Водные виды спорта (аквабайк, кайтинг, виндсерфинг и др.), 3,17%

Практически у всех ведущих туроператоров России стартовало раннее бронирование на летний сезон-2020 еще в ноябре прошлого года. Сайт Ассоциации туроператоров России отмечал, что наиболее продвинуты в процессе определения ценовой политики предстоящим летом отели Краснодарского края, в то время как гостиницы Абхазии и Крыма пока медлят с выставлением прайсов.

При этом президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказывала, что ценовая политика на отдых в отелях Абхазии жестко не изменится.

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