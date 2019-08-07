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Осень в Абхазии

Великолепная семерка: самые бюджетные курорты Абхазии в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, на каких абхазских курортах можно отдохнуть в сентябре меньше чем за 3000 рублей в сутки.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Согласно рейтингу сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в сентябре в Абхазии дешевле всего отдохнуть в Гудауте.

Здесь жилье на одну ночь обойдется в 1200 рублей. Дольше всего туристы задерживаются также в Гудауте, в среднем на 13 дней.

В семерку популярных бюджетных курортов Абхазии для отдыха в бархатный сезон вошли также города Пицунда, Новый Афон, Гагра, поселки Алахадзы и Цандрыпш в Гагрском районе. Замыкает список столица республики — город Сухум.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре в Абхазии на период от 6 ночей в Алахадзы до 13 ночей в Гудауте и тратят на проживание от 1200 рублей в сутки в Гудауте до 2865 рублей в сутки в Сухуме.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных броней в период с 1 по 30 сентября 2019 года.

Самые бюджетные и популярные курорты Абхазии в бархатный сезон:

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Гудаута 1200 рублей 13 ночей
Пицунда 1245 рублей 10 ночи
Алахадзы 1440 рублей 6 ночей
Новый Афон 1500 рублей 7 ночей
Гагра 1558 рублей 7 ночей
Цандрыпш 1795 рублей 11 ночей
Сухум 2865 рублей

10 ночей

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Теги:
туризм, отдых в Абхазии


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