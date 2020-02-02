Снегопады, ливни, сход селей: штормовое предупреждение объявлено в Сочи

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за снегопадов, ливней с градом и угрозы схода селей, сообщает администрация города.
Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Уточняется, что 3 и 4 февраля уровень воды в реках может подняться, местами с достижением опасных отметок. Кроме того в горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.
Кроме того, в течение суток с вечера 2 февраля в горах выше 1500 метров над уровнем мооя сохраняется лавиноопасность. В горах выше 1000 м над уровнем моря – слабая лавинная опасность.
Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить транспорт зимней резиной.
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