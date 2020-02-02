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Снегопады, ливни, сход селей: штормовое предупреждение объявлено в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200202/1029370881/Snegopady-livni-skhod-seley-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-Sochi.html

С вечера воскресенья и на двое суток в Сочи установится плохая погода. Из-за этого все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за снегопадов, ливней с градом и угрозы схода селей, сообщает администрация города.

Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. 

Уточняется, что 3 и 4 февраля уровень воды в реках может подняться, местами с достижением опасных отметок.​ Кроме того в горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.

Кроме того, в течение суток с вечера 2 февраля в горах выше 1500 метров над уровнем мооя сохраняется лавиноопасность. В горах выше 1000 м над уровнем моря – слабая лавинная опасность.

Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить транспорт зимней резиной.

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