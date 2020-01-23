Санитарный контроль усилен в аэропорту Сочи из-за китайского коронавируса

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. В аэропортах Сочи и Краснодара усилен санитарно-карантинный контроль в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Управлением Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения Краснодарского края отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала", - говорится в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзор разработал памятку для туристов, выезжающих в Китай.
Туристам советуют:
- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
По последним данным число инфицированных новым вирусом на территории Китая приближается к 700. Жертвами болезни уже стали 17 человек. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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