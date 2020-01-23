Санитарный контроль усилен в аэропорту Сочи из-за китайского коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки в Китай и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. В аэропортах Сочи и Краснодара усилен санитарно-карантинный контроль в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Управлением Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения Краснодарского края отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал памятку для туристов, выезжающих в Китай.

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