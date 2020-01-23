15:42 23 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.95
  • EUR68.69
Поиск
Города России. Сочи

Санитарный контроль усилен в аэропорту Сочи из-за китайского коронавируса

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В мире
Получить короткую ссылку
144 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102084/10/1020841086.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200123/1029294728/Sanitarnyy-kontrol-usilen-v-aeroportu-Sochi-iz-za-kitayskogo-koronavirusa-.html

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки в Китай и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. В аэропортах Сочи и Краснодара усилен санитарно-карантинный контроль в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

© REUTERS / JASON LEE
Ситуация ухудшилась: девять человек погибло от коронавируса в Китае

"Управлением Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения Краснодарского края отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал памятку для туристов, выезжающих в Китай.

Туристам советуют:

  • при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;
  • не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
  • употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
  • не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
  • использовать средства защиты органов дыхания (маски);
  • мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
  • при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
  • при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
    По последним данным число инфицированных новым вирусом на территории Китая приближается к 700. Жертвами болезни уже стали 17 человек. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
    Читайте также:

  • Число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек

  • Медики подтвердили передачу нового смертельного коронавируса от человека к человеку

Теги:
коронавирусы, Сочи, Китай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица нового правительства России
Опасные маневры: танк чуть не раздавил зрителей во время выступления в Индии
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться