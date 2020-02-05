18:00 05 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.17
  • EUR69.74
Поиск
Шторм в городе Сочи

На Черноморское побережье обрушится шторм "Петра"

© Sputnik / Михаил Мордасов
Новости
Получить короткую ссылку
72411
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102501/58/1025015845.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200205/1029394828/Na-Chernomorskoe-poberezhe-obrushitsya-shtorm-Petra-.html

На Кубани второй день подряд бушует стихия, после сильных дождей вышли из берегов реки региона, а в Горячем Ключе из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Шторм "Петра" надвигается на Черноморское побережье Краснодарского края, об этом сообщает портал Метеовести.

Удар стихии придется на вечер среды и предстоящую ночь, ветер будет достигать до 15-25 метров в секунду. Отмечается, что в эпицентре разгула непогоды окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.

Ослабевать ветер начнет только во второй половине четверга, 6 февраля.

Шторм принесет на Черноморское побережье не только ветер, но и осадки. В пятницу снова пройдут ливни, которые к концу дня перейдут в мокрый снег.

Ранее "Петра" ударил по странам Центральной и Восточной Европы. В Германии привел к наводнениям, в Швейцарии, Хорватии и Сербии ветром ломало деревья и срывало крыши, а в провинции Турции даже пошел снег. Ветер достигал ураганной силы до 39-41 метра в секунду.

Читайте также:





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Антикоррупционный пикет: два дня акции у Парламента Абхазии
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться