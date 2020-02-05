На Черноморское побережье обрушится шторм "Петра"

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Шторм "Петра" надвигается на Черноморское побережье Краснодарского края, об этом сообщает портал Метеовести.
Удар стихии придется на вечер среды и предстоящую ночь, ветер будет достигать до 15-25 метров в секунду. Отмечается, что в эпицентре разгула непогоды окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.
Ослабевать ветер начнет только во второй половине четверга, 6 февраля.
Шторм принесет на Черноморское побережье не только ветер, но и осадки. В пятницу снова пройдут ливни, которые к концу дня перейдут в мокрый снег.
Ранее "Петра" ударил по странам Центральной и Восточной Европы. В Германии привел к наводнениям, в Швейцарии, Хорватии и Сербии ветром ломало деревья и срывало крыши, а в провинции Турции даже пошел снег. Ветер достигал ураганной силы до 39-41 метра в секунду.
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