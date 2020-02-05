На Черноморское побережье обрушится шторм "Петра"

На Кубани второй день подряд бушует стихия, после сильных дождей вышли из берегов реки региона, а в Горячем Ключе из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Шторм "Петра" надвигается на Черноморское побережье Краснодарского края, об этом сообщает портал Метеовести.

Удар стихии придется на вечер среды и предстоящую ночь, ветер будет достигать до 15-25 метров в секунду. Отмечается, что в эпицентре разгула непогоды окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.

Ослабевать ветер начнет только во второй половине четверга, 6 февраля.

Шторм принесет на Черноморское побережье не только ветер, но и осадки. В пятницу снова пройдут ливни, которые к концу дня перейдут в мокрый снег.

Ранее "Петра" ударил по странам Центральной и Восточной Европы. В Германии привел к наводнениям, в Швейцарии, Хорватии и Сербии ветром ломало деревья и срывало крыши, а в провинции Турции даже пошел снег. Ветер достигал ураганной силы до 39-41 метра в секунду.

Читайте также:

Снегопады, ливни, сход селей: штормовое предупреждение объявлено в Сочи





