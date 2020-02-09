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Стрелка из Таиланда ликвидировал спецназ, он скрывался в ТЦ около 17 часов

© AFP 2019 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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В субботу 8 февраля солдат тайской армии устроил стрельбу на улице города Накхонратчасима и захватил заложников.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Тайский спецназ ликвидировал сержанта армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), об этом сообщает газета The Bangkok post.

Преступнику удавалось в течение 17 часов скрываться в торговом центре, прежде чем он был ликвидирован.

Стрелком оказался 32-летний Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак. Военнослужащий, сержант сухопутных войск, убил командира и двух офицеров воинской части, в которой он служил. После этого угнал автомобиль Hamvee и отправился в город.

Там он открыл беспорядочную стрельбу по людям около торгового центра Terminal 21 и захватил около 16 заложников. 

Свои действия он снимал на видео, которое транслировал в Facebook. Соцсеть быстро заблокировала его аккаунт.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стал бытовой конфликт преступника и его сослуживцев из-за продажи дома.

По последним данным, погибли 26 человек, в том числе полицейский, пострадали 57, девять человек находятся на операциях. Так же уточняется, что число жертв может возрасти, так как неизвестно, есть ли еще жертвы в торговом центре. 

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