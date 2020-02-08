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В Таиланде солдат расстрелял прохожих у торгового центра и захватил заложников

© AFP 2019 / MADAREE TOHLALA
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Sputnik Абхазия
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Жертвами преступника стали по меньшей мере 14 человек, местные СМИ сообщают о большом количестве раненых.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Солдат тайской армии устроил стрельбу на улице города Накхонратчасима в центральной части страны. В результате погибли более десятка человек, пишет издание The Bangkok Post

Военнослужащий убил командира и двух офицеров воинской части, в которой он служил. После этого угнал автомобиль Hamvee и отправился в город. Там он открыл беспорядочную стрельбу по людям около торгового центра Terminal 21. На данный момент известно о 12 погибших. Местные СМИ сообщают о "множестве раненых", но точное число пока не называется. 

По некоторым данным, злоумышленник захвалил 16 заложников и удерживает их в здании торгового центра. 

На место происшествия стянуты усиленные наряды полиции и медиков.  

 

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