В Таиланде солдат расстрелял прохожих у торгового центра и захватил заложников

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Солдат тайской армии устроил стрельбу на улице города Накхонратчасима в центральной части страны. В результате погибли более десятка человек, пишет издание The Bangkok Post.
Военнослужащий убил командира и двух офицеров воинской части, в которой он служил. После этого угнал автомобиль Hamvee и отправился в город. Там он открыл беспорядочную стрельбу по людям около торгового центра Terminal 21. На данный момент известно о 12 погибших. Местные СМИ сообщают о "множестве раненых", но точное число пока не называется.
เหตุทหารคลั่งกราดยิงคนที่โคราช ล่าสุด 19.25 น. คนร้ายหนีขึ้นชั้น 4 ของห้างเทอร์มินอล 21 รัศมีการยิงถึงบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามกัน ประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น#กราดยิงโคราช#savekorat#กราดยิงทั่วเมืองโคราช pic.twitter.com/Fc1stuVMpN— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
По некоторым данным, злоумышленник захвалил 16 заложников и удерживает их в здании торгового центра.
На место происшествия стянуты усиленные наряды полиции и медиков.
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