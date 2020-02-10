Познать звезду: ракета Atlas V отправилась к Солнцу

Ракета с зондом Solar Orbiter будет добираться до Солнца два года, сам аппарат будет в течение семи лет следить за солнечной активностью.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Ракета-носитель Atlas V стартовала с мыса Канаверал и отправила зонд Solar Orbiter к Солнцу, трансляцию запуска вело NASA.

Это первый зонд в истории, который сможет наблюдать за полюсами Солнца. Данные миссии будут использованы для понимания 11-летнего солнечного цикла.

У аппарата десять приборов, шесть из которых будут беспрерывно наблюдать за Солнцем, остальные будут изучать состояния среды вокруг самого зонда. Специальный щит позволит Solar Orbiter приблизиться к светилу на расстояние до 42 миллионов километров.

"(Зонд - ред.) займется центральным вопросом гелиофизики: как Солнце создает и контролирует постоянно меняющуюся космическую среду в Солнечной системе", — заявили в NASA.

Teams are reporting good performance so far of the #SolarOrbiter launch. Watch as @ULAlaunch’s #AtlasV continues to propel the spacecraft on its journey to the Sun: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/xq4eO4U3vL — NASA (@NASA) February 10, 2020

Solar Orbiter — совместная миссия Американского и Европейского космических агентств для наблюдения за полюсами Солнца. Стоимость проекта — около 1,5 миллиарда долларов.

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