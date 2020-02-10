Чулочный бизнес: на Сочинской таможне изъяли 300 пачек контрабандных сигарет

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Более 300 пачек сигарет пытались пронести на себе граждане из Абхазии в Россию через пешеходный пост МАПП "Адлер", об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

При прохождении таможенного контроля у одной из женщин под верхней одеждой, на теле, а именно на бедрах и ногах под колготками по кругу скотчем были закреплены десять блоков сигарет, 100 пачек, у другой женщины под дубленкой в подъюбнике, закрепленном скотчем, были обнаружены 178 пачек сигарет. Еще один гражданин пытался пронести под джинсами, свитером и курткой восемь блоков сигарет, 80 пачек, которые он также закрепил с помощью скотча на теле.

По словам жителей Абхазии, сигареты они купили на рынке в Сухуме. А спрятали товар, чтобы скрыть от таможенников и продать в России, зная о запретах и ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу. Сигареты перемещались с целью продажи в России.

Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях.

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