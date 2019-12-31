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Запрещенная продукция и "транспортный" экспорт: Сочинская таможня подвела итоги 2019 года

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По сообщению пресс-службы Сочинской таможни, в 2019 году товары из Абхазии составили основу экспорта в регионе деятельности ведомства.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2019 году в Абхазию было экспортировано 9 миллионов 35 тысяч тонн товаров на сумму 19,5 миллиона долларов, сообщили Sputnik в пресс-службе Сочинской таможни.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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Основными торговыми партнерами, чья доля во внешнеторговом обороте составила 98%, стали Китай, Великобритания, Абхазия, США, Италия, Испания. Основу экспорта в регионе деятельности Сочинской таможни составляют товары народного потребления, вывозимые в Абхазию – 71,4 %. Как отметили в пресс-службе, в этом году, в отличие от прошлого года, лидирующие позиции по экспорту заняли средства наземного транспорта и оборудование. В прошлом году лидирующие позиции занимали готовая мясная продукция и напитки.

"Таким образом, профиль экспорта по итогам 2019 года формируют следующие товарные группы, ранжированные в порядке убывания стоимостных объемов: средства наземного транспорта (городские автобусы), оборудование, напитки, электрооборудование, готовая мясная продукция, изделия из бумаги, изделия из пластмасс, мебель, осветительное оборудование. В совокупности объемы этих товарных групп составляют 71,4%", - добавили в пресс-службе.

С начала 2019 года Сочинской таможней возбуждено 1 832 дела об административных правонарушениях, что на 28% больше показателей прошлого года и 10 уголовных дел, но на два дела больше, чем в 2018 году.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
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Кроме того, было возбуждено 393 дела, связанных с незаконным перемещением табачной продукции через российско-абхазскую границу. Всего было изъято более 11,5 тысячи блоков на сумму 1,5 миллиона рублей.

"В этом году наблюдается резкий рост выявляемых сигарет, перемещаемых с сокрытием. Увеличение по сравнению с прошлым годом составляет в 16 раз", - говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году Сочинская таможня изъяла 594 грамма сильнодействующих и наркотических веществ, конфисковано 17 транспортных средств на сумму более 4 миллионов рублей. Краснокнижные животные не задерживались.

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Теги:
Абхазия, КПП "Псоу", Южное таможенное управление


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