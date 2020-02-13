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Новый рекорд: в Китае за ночь умерли от коронавируса 242 человека

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200213/1029445235/Novyy-rekord-v-Kitae-za-noch-umerli-ot-koronavirusa-242-cheloveka.html

По последним данным, от коронавируса погибло более 1,3 тысячи человек, выздоровело более четырех тысяч человек. Общее количество заразившихся превысило 48,2 тысячи человек, из них 8,2 тысячи находится в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. В китайской провинции Хубэй зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса. За ночь от инфекции скончались 242 человека, общее число смертей достигло 1369.

Также за ночь было зафиксировано 14,8 тысячи новых случаев заражения, но местные чиновники объяснили это тем, что в список зараженных включают не только людей, не прошедших тест-системы, но и пациентов с симптомами вируса.

Власти уже предприняли новые меры по предотвращению распространения заболевания. Еще 2600 медицинских работников были направлены на борьбу с коронавирусом в столицу провинции Ухань.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать влияние и на экономические события по всему миру. В Барселоне отменили крупнейшую международную выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC).

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