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Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.

Китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом

© Sputnik / Мигель Кандела
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Новый вид коронавируса из Китая (54)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200214/1029451126/Kitayskie-vrachi-zayavili-chto-nashli-sposob-borotsya-s-koronavirusom.html

С помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, заявили китайские врачи, передает агентство Синьхуа.

Об эффективности нового метода лечения заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй.

Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе своего визита в Германию, что усилия, которые приняли в стране, позволили предотвратить распространение коронавируса по миру.

По данным на 14 февраля, число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами КНР заболели 505 человек.

Китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (54)


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