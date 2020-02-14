Китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом

С помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, заявили китайские врачи, передает агентство Синьхуа.

Об эффективности нового метода лечения заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй.

Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе своего визита в Германию, что усилия, которые приняли в стране, позволили предотвратить распространение коронавируса по миру.

По данным на 14 февраля, число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами КНР заболели 505 человек.

Китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

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