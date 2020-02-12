Российские медики вылечили гражданина Китая от коронавируса

Всего в России было зафиксировано два случая заражения вирусом нового типа. Оба заболевших - граждане Китая.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Гражданин Китая, госпитализированный в России с новым типом коронавируса, выписан из забайкальской краевой больницы в Чите, сообщает РИА Новости.

"С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам он получил", - сообщил главврач больницы Сергей Юрчук.

Жена и дочь выздоровевшего мужчины останутся под наблюдением врачей до 14 февраля в качестве меры предосторожности как лица, контактировавшие с зараженным.

Всего в России было зарегистрировано два случая заболевания новым коронавирусом - в Тюменской области и Забайкалье. Оба заболевших являются гражданами Китая. Первого из них выписали из больницы накануне.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

По данным на 12 февраля, в Китае зафиксировали 44 653 подтвержденных случая заболевания, умерли 1113 человек.

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