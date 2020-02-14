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ФСБ России опубликовало видео задержания финансиста ИГ*

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200214/1029452341/FSB-Rossii-opublikovalo-video-zaderzhaniya-finansista-IG.html

На видео оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько мужчин.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания финансиста террористической группировки "Исламское государство"* в Подмосковье.

В ведомстве уточнили, что специалистам удалось выявить схему и механизмы финансирования боевиков.

По данным следствия, задержанный член законспирированной ячейки ИГ* собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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