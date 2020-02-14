ФСБ России опубликовало видео задержания финансиста ИГ*

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Китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом С помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ. 363

"Сдерживание России": на что Вашингтон тратит миллиарды долларов В предложенном президентом США Дональдом Трампом бюджете на 2021-й год предполагается выделить 69 миллиардов долларов на обеспечение военных действий за рубежом. 26