ФСБ России опубликовало видео задержания финансиста ИГ*

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания финансиста террористической группировки "Исламское государство"* в Подмосковье.
В ведомстве уточнили, что специалистам удалось выявить схему и механизмы финансирования боевиков.
По данным следствия, задержанный член законспирированной ячейки ИГ* собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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