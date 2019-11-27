Россиянин пытался продать секреты ВКС иностранным спецслужбам

Факта госизмены установлено не было, поэтому уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.

Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".

Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.

Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.

Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся, правда, не на военно-космической, а просто на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".

Точный источник секретных сведений УФСБ не называет.

Читайте также: