Россиянин пытался продать секреты ВКС иностранным спецслужбам

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".
Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.
Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.
Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся, правда, не на военно-космической, а просто на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".
Точный источник секретных сведений УФСБ не называет.
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