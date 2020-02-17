Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454. В настоящий момент на борту находятся около 3,4 тысячи человек.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. У гражданки России, находящейся на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме, выявили коронавирус нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Японии.

В ближайшее время она будет доставлена в больницу, где пройдет курс лечения.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - отмечается в сообщении дипмиссии.

Ранее агентство Киодо сообщило, что среди пассажиров и членов экипажа было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.

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