Потенциально эффективно: Китай начал производство лекарства от коронавируса

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В Китае запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым типом коронавируса COVID-2019, сообщает РИА Новости.
Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Его производство организовано восточной китайской провинции Чжэцзян.
В заявлении местных властей говорится, что "препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок".
Лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. При этом в официальном заявлении он называется "потенциально эффективным".
Название препарата на латинском языке в заявлении властей не приводится. В распространенных в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir, однако на китайском в названии изменен один иероглиф.
Ранее на этой неделе китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом. Свою эффективность для лечения зараженных пациентов доказала методика переливания плазмы переболевших COVID-2019.
Согласно данным на 16 февраля, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665, выздоровели более девяти тысяч.
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