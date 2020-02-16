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Потенциально эффективно: Китай начал производство лекарства от коронавируса

© AFP 2019 / STR
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Новый вид коронавируса из Китая (60)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200216/1029470747/Potentsialno-effektivno-Kitay-nachal-proizvodstvo-lekarstva-ot-koronavirusa.html

Ранее китайские врачи заявляли, что эффективность для лечения зараженных пациентов доказала методика переливания плазмы переболевших коронавирусом.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В Китае запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым типом коронавируса COVID-2019, сообщает РИА Новости

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Его производство организовано восточной китайской провинции Чжэцзян.

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
Китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом

В заявлении местных властей говорится, что "препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок". 

Лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. При этом в официальном заявлении он называется "потенциально эффективным". 

Название препарата на латинском языке в заявлении властей не приводится. В распространенных в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir, однако на китайском в названии изменен один иероглиф. 

Ранее на этой неделе китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом. Свою эффективность для лечения зараженных пациентов доказала методика переливания плазмы переболевших COVID-2019.

Согласно данным на 16 февраля, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665, выздоровели более девяти тысяч.

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (60)


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