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ФСБ России задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

© Foto / ФСБ РФ
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200218/1029481429/fsb-zaderjali-podrostkov-terakt-v-krim.html

Юноши являются сторонниками экстремистской идеологии и последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали подростков, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях Керчи. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

© Sputnik / Alexander Polegenko
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В подготовке терактов подозреваются два молодых человека 16-ти и 17-ти лет. У юношей обнаружили самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Бомбы они хранили у себя дома.

"Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных", — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, подростки состояли в неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, убивший двадцать человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Один из подозреваемых публично одобрял поступок, совершенный Росляковым. С подростком даже проводили воспитательную беседу в ноябре 2018 года.

Сообщается, что подростки достали планы зданий и купили компоненты взрывных устройств в интернете. Кроме того, они не просто состояли, а были администраторами "групп смерти", в которых детей с неустойчивой психикой легко можно убедить совершить самоубийство или тот же самый теракт.

"Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений", — говорится в сообщении ФСБ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Подготовка террористического акта".

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