ФСБ России опубликовала видео задержания мужчины, готовившего массовое убийство

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. ФСБ России опубликовала видео задержания 19-летнего тюменца, который готовил массовое убийство в одном из местных учебных заведений.
У молодого человека, помимо прочего, была найдена инструкция по изготовлению самодельной взрывчатки. Он признал, что собирался совершить преступление.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".
В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для правонарушителя.
Читайте также: