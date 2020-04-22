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ФСБ России опубликовала видео задержания мужчины, готовившего массовое убийство

ФСБ РФ
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200422/1029950371/FSB-Rossii-opublikovala-video-zaderzhaniya-muzhchiny-gotovivshego-massovoe-ubiystvo.html

Силовики изъяли у преступника гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи. У подозреваемого также нашли.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. ФСБ России опубликовала видео задержания 19-летнего тюменца, который готовил массовое убийство в одном из местных учебных заведений.

У молодого человека, помимо прочего, была найдена инструкция по изготовлению самодельной взрывчатки. Он признал, что собирался совершить преступление. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".

В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для правонарушителя.

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