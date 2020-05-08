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Лавров и Бжания обсудили борьбу с COVID-19 и российско-абхазские отношения

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200508/1030086266/Lavrov-i-Bzhaniya-obsudili-borbu-s-COVID-19-i-rossiysko-abkhazskie-otnosheniya-.html

Президент Абхазии Аслан Бжания находится в столице России с рабочим визитом. В поездке его сопровождают вице-премьер - министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Бжания подтвердили настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества Абхазии и России в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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