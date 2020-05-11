"Бессмертный полк" устоял перед хакерскими атаками

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Интернет-площадки, на которых 9 мая стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка", подверглись хакерским атакам, пытавшимся сорвать трансляцию.
Непосредственно атаке подверглись сайт трансляции победного шествия, сайт движения "Бессмертный полк", сайт движения "Волонтеры Победы", участники которого помогали в организации шествия.
В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллионов человек.
Утром 9 мая с 06:00 до 09:00 злоумышленники произвели свыше девяти миллионов запросов к сайту, чтобы вывесим из строя систему единовременными запросами. Мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7:50 утра.
Из-за атаки сайт оказался под угрозой отключения, у пользователей возникали проблемы с доступом.
Однако специалисты пресекли хакерские попытки, устранили уязвимость и оперативно восстановить работу сайта.
Удалось выяснить источник атаки, для осуществления которой использовалось 646 уникальных IP адреса: 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейских стран, 27% - на территории Северной Америки, 3% - в Азии.
Партнеры акции - разработчики онлайн-платформы ПАО Сбербанк - предусмотрели многое, постарались максимально обезопасить ресурс.
Организаторы делают все возможное для того, чтобы шествие "Бессмертного полка онлайн" прошло победным строем, и ничто не омрачило праздник, и выражают огромную благодарность разработчикам системы безопасности, способной отражать такие серьезные многократные удары.
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