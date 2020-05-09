22:19 09 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:

Почти три миллиона заявок подано на участие в "Бессмертном полку онлайн"

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)
42 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200509/1030094397/Pochti-tri-milliona-zayavok-podano-na-uchastie-v-Bessmertnom-polku-onlayn.html

Из-за угрозы распространения коронавируса шествие "Бессмертного полка" отложено на более поздний срок, мероприятие в День Победы проходит в формате онлайн.

Прием заявок для участия в "Бессмертном полку онлайн" завершено, организаторы получили 2  миллиона 837 тысяч 681 анкету. Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" – с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок.

На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.

Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
© Sputnik / Владимир Астапкович
Акция "Бессмертный полк": онлайн трансляция

Все полученные данные переданы модераторам. После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней - на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта обязательно будут направлены электронные письма.

9 мая трансляция  онлайн-шествия идет на медиаэкранах страны и в московском метро, ряд телеканалов показывает ее целиком, либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно ВКонтакте и Одноклассники. Многие интернет-площадки также подключились к трансляции: ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах "Okko", Море.тв, Ivi.ru, на сайте РИА Новости и Международного агентства Sputnik и, конечно, на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка  www.polk.press.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Смотрите также:

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ветераны в изоляции и президенты в масках: День Победы в странах бывшего СССР
Помнить и чтить: как прошел юбилейный День Победы в Абхазии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться