Почти три миллиона заявок подано на участие в "Бессмертном полку онлайн"

Из-за угрозы распространения коронавируса шествие "Бессмертного полка" отложено на более поздний срок, мероприятие в День Победы проходит в формате онлайн.

Прием заявок для участия в "Бессмертном полку онлайн" завершено, организаторы получили 2 миллиона 837 тысяч 681 анкету. Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" – с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок.

На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.

Все полученные данные переданы модераторам. После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней - на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта обязательно будут направлены электронные письма.

9 мая трансляция онлайн-шествия идет на медиаэкранах страны и в московском метро, ряд телеканалов показывает ее целиком, либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно ВКонтакте и Одноклассники. Многие интернет-площадки также подключились к трансляции: ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах "Okko", Море.тв, Ivi.ru, на сайте РИА Новости и Международного агентства Sputnik и, конечно, на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

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