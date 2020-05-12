Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Подать заявление на получение дополнительных выплат можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Кабинет министров России утвердил дополнительные денежные выплаты семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

Президент России Владимир Путин в понедельник 11 мая в обращении к нации заявил, что в связи с пандемией коронавируса нужно оказать прямую помощь гражданам, и объявил о допвыплатах на детей.

Таким образом, российские семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно уже с 1 июня смогут получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка.

Заявление на выплату можно подать до 1 октября через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявления - пять дней. На выплату денег отводится не более трех дней.

Право на единовременную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на детей, имеющих российское гражданство.

Помимо этого, все семьи с детьми в возрасте до трех лет, имеющими гражданство России, получат выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для этого также нужно подать заявления в ПФР.

Аналогичное право на получение денежных выплат в апреле-июне получили семьи, у кого есть сертификат на материнский капитал.

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