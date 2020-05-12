В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек, зафиксировано 107 летальных исходов.
Клинические проявления коронавирусной инфекции не наблюдались у пациентов в 43,1% из общего числа выявленных случаев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
В Абхазии на 11 мая зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом, все инфицированные - студенты, вернувшиеся на родину из России. Они проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.
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Летальность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру