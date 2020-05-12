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В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (625)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200512/1030109365/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-10-899-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения пандемии зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 

За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек, зафиксировано 107 летальных исходов.

Клинические проявления коронавирусной инфекции не наблюдались у пациентов в 43,1% из общего числа выявленных случаев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

В Абхазии на 11 мая зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом, все инфицированные - студенты, вернувшиеся на родину из России. Они проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (625)


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