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Летальность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (621)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200511/1030106289/Letalnost-ot-koronavirusa-v-Rossii-v-74-raza-nizhe-chem-v-tselom-po-miru.html

Всего на сегодняшний день в России 221 344 выявленных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Голикова также отметила, что на низких показателях летальности сказались снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% среди инфицированных, уменьшение в девять раз периода от даты заболевания до госпитализации и темпов прироста в 2,6 раза.

Тем не менее российский вице-премьер подчеркнула, что нужно стремиться к снижению показателей и в дальнейшем. Она убеждена, что скорый выход из режима ограничений зависит от соблюдения введенных властями запретов.

За весь период распространения пандемии в России зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

В понедельник 11 мая президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Глава государства объявил, что с 12 мая в России прекращается режим нерабочих дней. При этом он отметил, что по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, сохраняется режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (621)


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