Санатории на Кубани возобновят работу с 1 июня

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при сохранении стабильной эпидобстановки с 1 июня начнут работать санатории края.

Курортный сбор в Краснодарском крае, по решению властей, не будет взиматься до начала следующего года.

"С 1 июня - возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", - сказал Кондратьев.

В целом Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений, заметил Кондратьев.

Так, с 23 мая пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани будут не нужны, к обычному режиму работы вернется общественный транспорт.

В понедельник 11 мая президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.

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