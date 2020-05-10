Карантин на Кубани продлили до 23 мая

Последние несколько дней в Краснодарском крае коронавирус выявляют у 98-99 человек в сутки. Общее число заболевших на Кубани –1929 человек.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев после совещания с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение продлить карантинные меры на Кубани до 23 мая, сообщается на сайте краевой администрации.

"Мы полтора месяца находимся в режиме карантина и самоизоляции, я благодарен всем жителям края, которые соблюдают все правила самоизоляции. Я не хотел бы обнулить все, что мы сделали за полтора месяца. Мы должны опираться на мнения врачей", – приводит пресс-служба администрации слова губернатора.

По данным на 10 мая, в крае выявлено 1929 заболевших коронавирусом, жертвами болезни стали уже 22 человека.

В Абхазии 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Таким образом, на данный момент известно о шести подтвержденных диагнозах инфекции в республике. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.