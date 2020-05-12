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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (626)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200512/1030112954/Dmitriy-Peskov-zabolel-koronavirusom.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пескова.

"Да. Заболел. Лечусь", - сказал Песков. По его словам, он находится в больнице.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля также объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения пандемии зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (626)


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