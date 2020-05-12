Злоумышленники пытались сорвать онлайн-шествие "Бессмертный полк"

Разместить фотографии нацистов и военных преступников пытались с более чем 500 ip-адресов.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Организаторы "Бессмертного полка онлайн" направят в Следственный комитет России данные провокаторов проекта.

Осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых потомки разместили в проекте, пытались злоумышленники.

"В ходе модерации волонтерами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались", - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Как установила служба кибер безопасности, с более 500 ip-адресов атаки в виде размещения фотографий нацистов и военных преступников были постоянными на протяжении нескольких часов.

"Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в следственный комитет для организации процессуальной проверки", - заявил руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Ранее сообщалось, что платформа онлайн-шествия также выстояла перед несколькими хакерскими атаками. Злоумышленники произвели свыше девяти миллионов запросов к сайту, чтобы вывесим из строя систему единовременными запросами. Мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду.

Работа службы безопасности и модерация анкет продолжается - все волонтеры прошли предварительное обучение по материалам подготовленным деканом факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, председателем Общественного Совета Главного архивного управления города Москвы, заместителем руководителя Дирекции Года памяти и славы Еленой Малышевой.

"Прежде всего, историки приняли участие в создании исторического контента для обучающей программы для Волонтеров Победы. Внимание в образовательном блоке обращалось на визуальные аспекты – персонализация, форма, награды, знаки отличия, так и на содержательной стороне. Таким образом, Волонтеры Победы, пройдя соответствующую историческую подготовку выступали не техническими исполнителями при модерировании, а настоящими хранителями исторической памяти", - отметила Малышева.

На участие в онлайн-шествии Бессмертного полка было подано порядка трех миллионов заявок. Акция продолжается и будет идти до последней загруженной анкеты на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". Ее посмотрело уже более 12,5 миллионов человек.

Уже более 600 000 участников акции получили электронные письма с указанием времени показа профилей своих ветеранов. Рассылка уведомлений продолжается по мере формирования видеоряда.

В случае, если не получается подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Организаторы проекта "Бессмертный полк - онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", главным информационным партнером выступает издательский дом "Аргументы и факты".

Официальный информационный партнер проекта в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

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